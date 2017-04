Mentre il Milan vive una giornata dal sapore storico, con la fine dei 31 anni di presidenza Berlusconi e l'insediamento della nuova proprietà rappresentata da Yonghong Li, da Nizza Mario Balotelli rende merito ad Adriano Galliani, ormai ex amministratore delegato rossonero. Con un post su Instagram, corredato da una foto che lo immortala mentre stringe la mano a Galliani al suo arrivo a Milano nel gennaio 2013, Super Mario spende parole al miele nei confronti del dirigente: "Grazie per questi anni passati assieme, ho trovato un amico più che un datore di lavoro - scrive Balotelli -. Ti ringrazio per avermi sempre appoggiato e complimenti per tutti questi anni di vittorie. Adriano sei unico, forza Milan! E domani (nel derby, ndr) forza Milan!".



Balotelli ha indossato la maglia rossonera in due diversi momenti. La prima volta dal gennaio 2013 al giugno 2014, periodo nel quale segnò 18 reti in 41 presenze. Poi, dopo la fallimentare esperienza al Liverpool, il ritorno nell'estate 2015 con Mihajlovic in panchina e un rendimento decisamente al di sotto delle aspettative con uno score di 3 gol in 23 partite ufficiali. Quest'anno la rinascita in Ligue 1 con la maglia del Nizza.



