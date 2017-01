Milan: per Bacca tentazione cinese

Shanghai Shenhua, Guangzhou Evergrande e Tianjin Quanjian: sarebbero questi, secondo Tuttosport, i club cinesi interessati a Carlos Bacca. L'attaccante colombiano del Milan, dopo un promettente avvio di stagione con 6 reti nelle prime partite, ha chiuso il 2016 con una brutta prestazione nella finale di Supercoppa italiana contro la Juventus a Doha e sembra avere smarrito la via del gol.

Il club di via Aldo Rossi, tuttavia, non intende privarsene - almeno a gennaio - a meno che dalla Cina arrivi un'offerta irrinunciabile. Con almeno trenta milioni di euro sul tavolo - per intenderci - il Milan potrebbe entrare nell'ottica di privarsi di Bacca per poi investire la somma sul mercato di gennaio, magari per arrivare a Simone Zaza più un centrocampista e un difensore.