Bacca al Milan. Il colombiano, uscito tra i fischi di San Siro nella sconfitta con la Sampdoria e poi protagonista di uno sfogo in panchina per la sostituzione poco gradito, ha detto a Milan TV: "Ho detto al mister di aver commesso un errore, ho parlato con i compagni e pagherò una cena alla squadra. L'ho deciso perchè siamo una squadra unita. Mi sono arrabbiato perchè so di poter aiutare la squadra e devo lavorare di più. Ho la testa al cento per cento alla prossima partita".

Il bomber colombiano, che sta vivendo un periodo di profonda crisi senza gol, ha detto di aver ragionato sull'accaduto a mente fredda e ha smentito un contrasto con Montella: "Nessun problema con il mister, solo che è successo che mi ha cambiato e mi sono arrabbiato perchè stavamo perdendo per un rigore di Muriel e speravo di rimanere in campo per aiutare la squadra. E' stata una sua decisione e io avevo la testa calda per la partita ed è successo questo, dopo è andato tutto bene e stamattina ho parlato con lui e so di aver sbagliato ma tutto è un frutto di quello che ho fatto in campo e perchè mi ha mandato fuori. Devo rispettare le sue scelte e continuare a lavorare".