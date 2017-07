Milan: Aubameyang torna di moda, Kalinic più concreto

Chiuso l'acquisto di Conti dall'Atalanta, il Milan resta al lavoro per regalare altri due colpi a Vincenzo Montella. In attesa di sfoltire la rosa, soprattutto il reparto offensivo con Bacca, Niang e Lapadula pronti a partire, ecco che la dirigenza rossonera continua a monitorare la situazione riguardante Pierre Aubameyang del Borussia Dortmund, tenendo vivo anche il discorso per Nikola Kalinic della Fiorentina.

Sono questi, insieme a Lucas Biglia della Lazio, i nomi principali sull'agenda del ds Mirabelli. Kalinic si è esposto pubblicamente dicendo di voler andare al Milan, il tecnico rossonero Montella ha confermato che il giocatore piace parecchio ma la Fiorentina lo ha dichiarato al momento incedibile e ieri l'ad Fassone ha sottolineato di non voler forzare la mano col club viola. La richiesta è di 30 milioni di euro, il Milan non vorrebbe andare oltre i 20-22 per un giocatore che ha chiaramente detto di non voler restare e quindi la pista resta più aperta che mai.

Potrebbe invece riaprirsi clamorosamente l'idea Aubameyang. Il Milan ha trattato il bomber del Borussia Dortmund già a fine maggio ma poi si era arreso di fronte all'offerta del Paris Saint Germain: i francesi poi non hanno affondato il colpo e per il giocatore si era aperto il fronte cinese, col Tianjin di Cannavaro che metteva sul piatto una proposta faraonica. Al momento però il trasferimento in Cina non si è concretizzato e c'è tempo fino al 15 luglio, giorno di chiusura del mercato cinese: se dopo quella data Aubameyang sarà ancora al Borussia, allora il Milan potrà riprovarci, considerato però che servirà un'offerta non inferiore ai 50 milioni di euro per riportarlo in rossonero.