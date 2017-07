Milan: Aubameyang si offre, Belotti prima scelta

Restano sempre in quattro a ballare per l'attacco del Milan: Aubameyang, Morata, Belotti e Kalinic. Tutti ora spingono per vestire la casacca rossonera e sono pronti a fare uno sforzo sull'ingaggio ma bisogna fare i conti con i rispettivi club che non hanno intenzione di fare alcuno sconto a Fassone e Mirabelli. La certezza è che Kalinic è il preferito di Montella e il più "abbordabile": si può chiudere con la Fiorentina per averlo prima del preliminare di Europa League del 27 luglio.



Secondo Sky in testa ai sogni del Milan c'è Andrea Belotti: il "Gallo" è in ritiro a Bormio col Torino ma non sembra troppo sereno anzi, pare sia stato fissato un incontro col presidente Cairo per parlare del futuro, probabilmente per confermare la volontà di andare al Milan. Il problema è che il Toro vuole 100 milioni di euro (o 80 più contropartite) mentre i rossoneri per ora si sono spinti ad una proposta di 40-45 milioni cash più le cessioni di Niang e Paletta, più l'eventuale prestito biennale di Locatelli. Secondo Sky in testa ai sogni delc'è Andrea: il "Gallo" è in ritiro a Bormio colma non sembra troppo sereno anzi, pare sia stato fissato un incontro col presidenteper parlare del futuro, probabilmente per confermare la volontà di andare al. Il problema è che il Toro vuole(o 80 più contropartite) mentre i rossoneri per ora si sono spinti ad una proposta dicash più le cessioni di, più l'eventualebiennale di

Per Aubameyang potrebbe esserci un incontro col Borussia Dortmund già oggi, visto che i rossoneri sfideranno i tedeschi in amichevole in Cina: il giocatore vuole tornare a Milano e avrebbe detto sì ad un contratto da 8.5 milioni di euro a stagione ma il Dortmund non scende dalla richiesta di 70 milioni contro i 60 offerti dal Milan (riferisce Bild). Il prezzo del cartellino è l'ostacolo principale anche per arrivare a Morata: dopo il no di fine maggio, ora l'ex juventino avrebbe accettato il trasferimento ma il Real Madrid vuole 90 milioni e non si schioda da quella richiesta. Il Milan pare sia arrivato a 75 più 10 di bonus (fonte Cadena Cope) e c'è da fare i conti anche con la concorrenza del Chelsea.