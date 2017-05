Milan, assalto a Morata: costa 60 milioni

E' Alvaro Morata il primo obiettivo per l'attacco del Milan. L'indiscrezione rimbalza dalla Spagna ed è il quotidiano 'Marca' a sottolineare come la punta del Real Madrid ed ex Juventus sia il preferito del club rossonero, e lo stesso giocatore si stia convincendo a salutare i Blancos e a tornare in Italia. Non sarà semplice la trattativa perchè il Real chiede 60 milioni di euro e le concorrenti sono agguerrite.

Infatti il Madrid non sarebbe dell'idea di privarsi di un bomber giovane e affidabile come Morata e inoltre dalla Premier League si parla di un interesse molto forte del Chelsea di Conte e del Manchester United di Mourinho. Il Milan però lavora da settimane su Morata, i dirigenti Fassone e Mirabelli sono già stati in Spagna per trattare direttamente con l'entourage del ragazzo e la nuova proprietà capeggiata da Li Yonghong pare disposta a mettere sul piatto la cifra richiesta.

E' chiaro che mancano ancora diversi passi prima di parlare di trattativa a buon punto ma non va sottovalutata la preferenza dello stesso Morata per un ritorno in Italia: conosce la Serie A avendo giocato nella Juventus, a giugno si sposerà a Venezia con la fidanzata italiana, al Milan sarebbe titolare inamovibile e uomo immagine, aspetti importanti nell'anno che portano al Mondiale di Russia 2018. Non va dimenticato che per arrivare in rossonero Morata dovrebbe rinunciare a qualcosa nell'ingaggio rispetto alle offerte delle inglesi ma il nuovo Milan è un'opzione molto più che allettante.