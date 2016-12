Milan, l'aereo non c'è: Galliani s'infuria con la Lega

A tre giorni dalla finale di Supercoppa la tensione è già alle stelle in casa Milan. Il motivo è la mancata partenza della squadra da Malpensa, che sarebbe dovuta avvenire oggi alle ore 15. A causa di un guasto tecnico l'aereo che doveva portare i rossonore in Qatar è invece rimasto fermo a Londra, rinviando a mercoledì il decollo del club meneghino in direzione Qatar.



Sembrerebbe solo un problema logistico ma l'ad rossonero Adriano Galliani, furioso per l'accaduto, spiega all'Ansa quale sia davvero la problematica legata alla mancata partenza: "La Juventus è già tranquilla al caldo, domani si allenerà con venti gradi in più di quelli che sono a Milanello, mentre noi arriveremo di notte e là potremo fare solo la rifinitura della vigilia".





Manon si ferma qui: ilha infatti notificato allache, se anche il volo di domani dovesse essere in ritardo, la societàper Doha, dando vita così ad una protesta che senza precedenti nella storia recente del calcio italiano.