Milan, adesso è ufficiale: il closing slitta ancora

E' durata solo pochi minuti l'assemblea dei soci del Milan che, nei piani originari del club, avrebbe sancito l'ufficialità del passaggio di proprietà alla cordata cinese guidata da Sino-Europe Sports. Di ufficiale, invece, c'è solo il rinvio (l'ennesimo) di un altro mese a fronte del versamento di una terza caparra da cento milioni di euro. Di conseguenza Fininvest ha proposto di non prendere alcuna deliberazione sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea e di posticipare il tutto alla prossima seduta.



L'unico a prendere la parola e a rispondere alle domande dei (preoccupati) piccoli azionisti è stato l'amministratore delegato delAdriano: "Perché mi dovrei sentire preso in giro? Non c'è niente che non funzioni, la vita societaria continua tranquillamente. La trattativa è condotta da Fininvest con Ses e. In questa vicenda l'amministratore delegato del Milan non è soggetto ma mero oggetto della trattattiva. Se il Milan verrà o non verrà ceduto non dipende certamente da me".