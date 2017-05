Una sconfitta che fa più male al morale che alla classifica. Il Milan di Vincenzo Montella ha ceduto di schianto contro la Roma a San Siro nel posticipo della 35esima giornata di Serie A, incassando un sonoro 1-4 che non può certo accontentare l'Aeroplanino e la nuova proprietà cinese. Una sconfitta certamente pesante per le modalità e per la portata che, però, fa meno male alla luce dei risultati di Inter e Fiorentina: i nerazzurri sono inciampati a Genova contro il Grifone, mentre la Fiorentina ha strappato un punto al Sassuolo.





Le speranze di poter prendere parte alla prossima edizione dell', dunque, restano invariate per il 'Diavolo' che vuole tornare a calcare i palcoscenici europei per rilanciare il proprio progetto di crescita. La brutta prestazione offerta contro la, però, non è proprio piaciuta ache, in occasione dell'evento 'Tuttofood', in corso a Milano, non ha risparmiato una pesante stoccata a: "Sono sempre più un tifoso milanista e speriamo che cambi la formazione in campo,".

Berlusconi ha invece preferito non commentare l'operato della nuova società: "Non voglio esprimermi in nessun modo sulla nuova gestione del club. Sapete che da quando sono entrati i soldi del petrolio nel calcio una squadra che vuole essere ai livelli del Milan necessita di risorse che non possono essere spese da una sola famiglia e infatti sono stato dolorosamente costretto a cedere”.