"Come si fa a dire no ai tantissimi soldi cinesi? Si resiste con la testa e con i piedi per terra. I soldi non sono tutto nella vita, prima c'è Dio e poi la mia famiglia: queste sono le cose più importanti di tutte". Con questa dichiarazione, rilasciata al microfono di Premium Sport, Carlos Bacca annuncia di avere rifiutato la maxi offerta del Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro, pronto a mettere sul tavolo 30 milioni di euro per il Milan e uno stipendio di 12 milioni di euro a stagione per l'attaccante colombiano.



finora sta vivendo una stagione decisamente al di sotto delle sue possibilità. Dopo un inizio scoppiettante, l'exha segnato solo 9 gol in rossonero: "- ammette il giocatore - e per questo sto lavorando tanto per dare tutto per questa maglia perché ho sempre fatto gol.e voglio dare tutto nelle prossime partite.perché deve essere una grandissima emozione farlo".