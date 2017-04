Attento Milan, la Roma corteggia Montella

Il Milan deve fare in fretta a disegnare le linee guida per il futuro dopo il closing coi cinesi previsto per il 14 aprile: ci sono da definire i prolungamenti contrattuali di Suso e Donnarumma, non da meno è quello di Vicenzo Montella. Anzi, bisogna prima di tutto definire il futuro del tecnico, fornirgli delle garanzie se lo si vuole trattenere perchè su di lui si sono posti gli occhi della Roma e anche della Juventus.

Montella ha fatto un ottimo lavoro finora al Milan e i bianconeri lo considerano insieme a Paulo Sousa nel caso, difficile ma non impossibile, che Allegri lasci. Soprattutto è la Roma la grande corteggiatrice del tecnico campano, lui che ha fatto la gavetta nelle giovanili giallorosse e poi ha anche già allenato la prima squadra per un periodo. Visto che l'addio di Spalletti è ormai sicuro dopo l'eliminazione nelle semifinali di Coppa Italia, la Roma sta già vagliando le candidature e Montella è in pole insieme a Gian Piero Gasperini, guida dell'Atalanta dei miracoli.

Il futuro ds Monchi proverà anche con Luis Enrique e Unai Emery ma il catalano ha già allenato nella Capitale subendo molte critiche e ha già detto che vuole riposare un anno mentre il basco è difficile da prendere dal Paris St. Germain, nonostante una stagione sotto le aspettative. Ecco perchè Gasperini e Montella sono i primi nomi sulla lista della Roma: il Milan deve sbrigarsi a blindare il tecnico altrimenti l'Aeroplanino potrebbe spiccare il volo verso la Capitale.