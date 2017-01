Suso è il giocatore simbolo del sorprendente Milan rilanciato dalla cura Montella. Lo spagnolo, scaricato lo scorso anno da Mihajlovic, è rinato al Genoa e con Montella è diventato imprescindibile in qusta stagione rossonera. "La svolta? Sicuramente la fiducia dell'allenatore. Montella è molto importante per Suso: il suo gioco è un po' spagnolo", ha detto Jesus Fernandez, papà e agente dell'esterno.





sta facendo grandi cose tra gol e assist e ilvuole blindarlo, tanto che si sta lavorando per il. "Suso non si muoverà dal Milan per diversi anni. Stiamo trattando il rinnovo. Sarò a Milano il 12 gennaio", ha detto il. Poi, parlando del paragone con Davide del possibile arrivo diin rossonero, Jesusha aggiunto: "Paragone con David Silva? Sì, ci può stare. Forse Suso si può considerare anche più forte se ci riferiamo al gioco di gambe. L'arrivo di Deulofeu non sarebbe un problema. Sono giocatori differenti, a cominciare dal fatto che uno è sinistro e l'altro è destro".