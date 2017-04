La Lega Serie A sarà commissariata: ipotesi Tavecchio

Non sono bastate sette assemblee per eleggere un nuovo presidente della Lega di Serie A. Si avvicina sempre di più l'ipotesi commissariamento. Domani (venerdì 20 aprile) il Consiglio Federale si riunirà a Roma e provvederà alla nomina del nuovo numero uno. Con ogni probabilità toccherà all'attuale presidente della Federcalcio, Carlo Tavecchio, assumere la carica di commissario.

Ancora una volta al centro della discussione in assemblea ci sono stati i diritti televisivi per il triennio 2018-2021 con la difficoltà di reperire le cifre dell'ultimo contratto (1 miliardo e 200 milioni all'anno). La spaccatura è totale tra grandi e piccoli club sulla ripartizione delle risorse e così si è arrivato all'ennesimo nulla di fatto dopo le dimissioni di Beretta. Questa volta, dunque, sarà necessario un commissario che avrà come compito quello di ricompattare la Lega e trovare una soluzione.

L'investitura di Tavecchio è stata già preannunciata dall'amministratore delegato Beppe Marotta: "Come Juventus, auspichiamo che l'incarico di commissario sia affidato al presidente della Federcalcio, Tavecchio". Ezio Maria Simonelli, presidente reggente della Lega dopo le dimissioni di Beretta, ammette tutto il suo dispiacere: "Ho fallito l'obiettivo, mi scuso con i tifosi che speravano in un futuro stabile per la governance della Lega Serie A. Ce l'ho messa tutta, ringrazio il presidente federale Tavecchio che mi ha aiutato tantissimo in questi giorni. Ci siamo sentiti l'ultima volta ieri sera e poi mezzora fa gli ho comunicato che questo tentativo non è andato a buon fine. A questo punto domani ci sarà il commissariamento. Oggi siamo andati molto vicini a trovare un accordo, poi come sempre in poco tempo non si riesce a trovare la quadratura del cerchio".