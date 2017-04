Serie A, Roma-Lazio 1-3: pagelle e highlights. Diretta

Roma-Lazio 1-3, giocata oggi domenica 30 aprile 2017 alle ore 12:30. Match valido per la 34a giornata di Serie A. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Olimpico.



All'Olimpico, nella 34a giornata di Serie A, la Lazio supera la Roma per 3-1. Dopo la vittoria a Pescara, frenano i padroni di casa che ristagnano a quota 75 in vista della prossima trasferta contro il Milan. Nuovo entusiasmante successo invece per i biancocelesti che si portano ora a 67 punti in attesa di ricevere la Sampdoria.

Primo tempo di grande intensità agonistica giocato su alti ritmi e senza risparmio da entrambe le squadre. La Roma prova ad imporre la propria manovra ma senza riuscire a concretizzare, mentre la compagine biancoceleste attende per poi contrattaccare con velocissime azioni in contropiede. Proprio da una rapida ripartenza nasce al 12’ il gol di Keita, abile porta in vantaggio i suoi con un preciso sinistro che beffa Szczesny. Poco convinta la reazione dei giallorossi che riescono a pareggiare solo al 45’ grazie ad un generoso rigore trasformato da De Rossi.

Non cambia la musica nella ripresa dove il ritmo resta altissimo. La Roma prova subito a spingere ma è nuovamente la Lazio a colpire con Basta che al 50’ riporta i biancocelesti in vantaggio con un sinistro dal limite leggermente deviato da Fazio. I giallorossi provano a recuperare ma sono ancora i ragazzi di Inzaghi a pungere ancora con Keita, pronto all’85’ nel firmare la sua doppietta su assist di Lulic, e chiudere così la sfida sul definitivo 3-1.



TABELLINO

Roma-Lazio 1-3

MARCATORI: 12' Keita (L), 45' De Rossi (Rig.) (R), 50' Basta (L), 85' Keita (L).

ROMA (4-2-3-1): Szczesny 5,5; Rudiger 5, Fazio 5,5 (64' Perotti 6), Emerson Palmieri 5,5, Manolas 5; Nainggolan 5,5, Strootman 5,5; De Rossi 7 (73' Totti 5,5), Dzeko 5, Salah 6,5; El Shaarawy 5 (46' Bruno Peres 5).

A disposizione: Lobont, Alisson, Juan Jesus, Vermaelen, Mario Rui, Paredes, Grenier, Gerson.

Allenatore: Luciano Spalletti 5.

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha 7; De Vrij 6,5 (74' Hoedt 6) , Lukaku 6 (43' Felipe Anderson 6) , Basta 7; Wallace 6, Bastos 6,5, Parolo 6,5, Lulic 6,5; Biglia 6,5, Milinkovic-Savic 6,5; Keita 8 (88' Djordjevic sv) .

A disposizione: Adamonis, Vargic, Patric, Radu, Crecco, Murgia, Immobile, Luis Alberto, Lombardi.

Allenatore: Simone Inzaghi 8.

ARBITRO: Daniele Orsato 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 44' Biglia (L); 81' Hoedt (L); 87' Keita (L).

ESPULSI: 90' Rudiger (L).

ANGOLI: 8-3.

RECUPERO: pt 3, st 3

TEMPO EFFETTIVO 1° TEMPO = 28:51:29

TEMPO EFFETTIVO 2° TEMPO = 28:07:01

LE PAGELLE COMMENTATE



Arbitro: ORSATO 5,5 - Gara condotta con equilibrio. Unico pesante errore in occasione del rigore concesso alla Roma.

Allenatore: SPALLETTI 5 - Doveva vincere per approfittare del pareggio della Juventus e continuare a sperare in un disperato aggancio in vetta. Invece perde e vede anche materializzarsi la minaccia del Napoli. Attenzione...

Allenatore: S.INZAGHI 8 - Parte in difficoltà con l'improvvisa assenza di Immobile ma sa reagire con grande forza e vincere un derby sotto tutti gli aspetti. Applausi!