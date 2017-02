Serie A: c'è Lazio-Milan, spareggio per l'Europa

Il programma della 24a giornata di Serie A si completa stasera all'Olimpico con un Monday Night di lusso: la Lazio di Simone Inzaghi ospita il Milan di Montella in una sfida che profuma di spareggio per l'Europa. I biancocelesti, che in caso di successo risalirebbero da soli al quarto posto, sono reduci dal successo tennistico di domenica scorsa a Pescara, i rossoneri da una clamorosa vittoria ottenuta in 9 contro 11 mercoledì a Bologna.



La Lazio si presenta all'appuntamento con il morale alto: dopo avere eliminato l'Inter ai quarti di finale di Coppa Italia e avere rifilato sei gol al Pescara una settimana fa, i biancocelesti inseguono il tris di vittorie che li proietterebbe da soli al quarto posto. Di fronte avranno un Milan rimaneggiato tra infortuni e squalifiche, ma che mercoledì sera nel recupero di Bologna ha trovato una vittoria miracolosa che potrebbe avere rappresentato la svolta della stagione: quel che è certo è che gli uomini di Montella, tra stasera e domenica prossima a San Siro contro la Fiorentina, si giocano una buona fetta delle speranze di tornare in Europa.



I rossoneri hanno vinto uno solo degli ultimi sei confronti diretti contro laall'Olimpico: successe la scorsa stagione quando, conin panchina,firmarono l'-3 finale (allanon bastò). Il successo più recente dei biancocelesti è il 3-1 del 2014-15, mentre il pareggio manca dal 2013-14 quando il match finì 1-1 con autorete die risposta diper i capitolini.