"Un consiglio senza offesa, dormite con la stufa accesa. -17". Il campionato è finito da poco e i tifosi della Roma hanno pensato bene di replicare a quelli della Lazio esponendo stanotte questo striscione nei pressi del Colosseo: tanta ironia e un sano sfottò in risposta ai famosi manichini impiccati con le maglie di De Rossi, Salah e Nainggolan che furono appesi dagli Irriducibili della Curva Nord della Lazio circa un mese fa nello stesso luogo.

Quella macabra messa in scena fu accompagnata da uno striscione che recitava "Un consiglio, senza offesa... Dormite con la luce accesa!" ed era un chiaro riferimento al successo dei biancocelesti che eliminarono i giallorossi in semifinale di Coppa Italia, poi persa dalla squadra di Simone Inzaghi in finale con la Juventus. Quasi un mese dopo è arrivata la risposta dei suspporter della Roma che hanno ricordato ai grandi rivali il notevole ritardo in campionato, ben 17 punti.