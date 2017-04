E' tempo di festa in casa Lazio all'indomani della qualificazione alla finale di Coppa Italia, traguardo raggiunto nonostante la sconfitta per 3-2 contro la Roma nella semifinale di ritorno. A conti fatti, a pesare è stato il successo per 2-0 nel match d'andata di Immobile e compagni. A raccontare lo stato d'animo biancoceleste è il club manager Angelo Peruzzi: "C'è tanta soddisfazione per aver raggiunto la finale - dice l'ex portiere al microfono di Premium Sport -. Passare il turno significa tanto, poi in una gara complicata e imprevedibile come il derby. La Roma ha grande talento, è seconda in campionato, non era facile ma penso che nelle due partite la Lazio abbia meritato il passaggio del turno. Nel ritorno ha influito moltissimo il risultato dell'andata, dove noi non abbiamo sbagliato nulla. I meriti di Inzaghi? Simone sta facendo un grandissimo lavoro, aveva dimostrato le sue qualità sia nello spezzone dell'anno scorso sia con la Primavera. Stiamo ottenendo risultati che lo scorso luglio nessuno si sarebbe aspettato".



si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe quando gli viene chiesto se la squadra biancoceleste è sottovalutata a livello mediatico: "Lo sappiamo - ammette l'ex portiere - ma ci siamo fatti il callo. Non vogliamo parlarne, delle cinque-sei squadre forti della Serie A. Cosa ci manca per fare il salto di qualità? Forse dobbiamo ancora un po' crescere come mentalità, ma stiamo facendo bene. Ultimamente abbiamo fatto delle, dobbiamo trovare continuità per non fare un campionato ottimo e uno no".