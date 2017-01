Lazio: Immobile show, sexy balletto con la moglie. Video

Ciro Immobile è uno dei protagonisti indiscussi dell'ultima giornata di Serie A. Il suo rigore trasformato ha permesso alla Lazio di battere 2-1 l'Atalanta in rimonta all'Olimpico. I biancocelesti, alla quarta vittoria nelle ultime cinque gare, volano in campionato e vogliono cercare di centrare un posto in Champions League.

Per l'attaccante ex Torino i festeggiamenti per il successo si sono trasferiti a casa. Al termine della gara, infatti, Immobile ha fatto impazzire i suoi fan sui social postando un video in cui si esibisce in un balletto sexy sulle note del brano 'What u Mean' del rapper americano Dae Dae in compagnia della splendida moglie Jessica Melena. I due non sono nuovi a queste performance: nel recente passato infatti la coppia è stata protagonista di altre divertenti clip che hanno fatto il giro del web.