Sembrava fatta qualche settimana fa e invece Lucas Biglia non è ancora un giocatore del Milan. La trattativa tra i rossoneri e la Lazio si sta trascinando da tempo ed è in una fase di stallo, dopo che in un momento sembrava potessere rientrare anche Baldè Keita. L'agente del giocatore, Enzo Montepaone, ha detto al 'Messaggero': "Lucas ha parlato con la Lazio un mese fa circa, dichiarando la propria scelta ed è quella di andare via".

Il regista argentino ha ribadito la volontà di non rinnovare il contratto fino al 2018 e ha già un'intesa di massima col Milan per l'ingaggio ma i rossoneri non vanno oltre un'offerta da 15 milioni di euro mentre Lotito continua a chiederne almeno 20. "C' è una trattativa con il Milan e noi siamo in attesa che le due società trovino un accordo definitivo, so che stanno parlando per trovare una soluzione, noi aspettiamo, anche perché c'è pure una possibilità di andare in Inghilterra, ma di più non posso dire", ha aggiunto l'agente.

Montepaone, sullo stasso della trattativa tra Lazio e Milan, ha infine detto: "Sono Lazio e Milan che stanno parlando e che devono trovare un accordo finale, ad ogni modo io sarò in Italia la prossima settimana e speriamo che tutto si risolva in breve tempo". I rossoneri vogliono a tutti i costi Biglia ma tengono aperta anche la pista che porta a Grzegorz Krychowiak del Paris Saint Germain che potrebbe arrivare in prestito.