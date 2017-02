Djibril Cissè come Mendieta: farà il deejay

@diplo good time my friend 🔥🔥🔥🔥🔥 Una foto pubblicata da Cisse Djibril (@djibrilcisse1981) in data: 30 Dic 2016 alle ore 03:57 PST

A 35 anni Djibrillascia il calcio e si dedicherà ad una delle sue grandi passioni: la musica. Come per un altro ex giocatore dellacome Gaizka, anche il francese proverà una nuova carriera come. "Sono stato felice nel fare il calciatore e il pallone è stato la a mia vita per molto tempo. Avrei voluto continuare ma sono costretto ad ammettere che per me oggi il calcio è finito", ha dettoIl francese, che nel 2004-05 ha vinto lae lacol, ha aggiunto: "Ora con la stessa passione che ho avuto per il calcio voglio dedicarmi alla musica e alla moda. Voglio mettere cuore e anima nella mia nuova carriera da DJ e sviluppare il mio marchio di abbigliamento. Ringrazio tutti per il sostegno".di recente è stato protagonista di una Parigi nel tour die inoltre ha sviluppato una sua personalechiamataL'attaccante francese, famoso anche per i suoi look stravanti in campo, come i capelli e la barba color biondo platino, chiude la carriera con quasi 248 gol in 569 partite: ha giocato a Roma con lada agosto 2011 a gennaio 2012 con