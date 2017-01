Uefa: Bonucci e Buffon nella squadra dell'anno

Gianluigi Buffon e Leonardo Bonucci sono stati inseriti nella squadra dell'anno 2016 della Uefa. A votarli sono stati gli utenti del sito ufficiale della massima federazione calcistica europea. Oltre ai due bianconeri, il 4-4-3 (modulo scelto) vede nomi di primissimo calibro: Ramos (Real Madrid), Boateng (Bayern) e Piqué (Barcellona). A centrocampo Modric (Real), Kroos (Real) e Iniesta (Barcellona). Non potevano ovviamente mancare i primi tre classsificati all'ultimo Pallone d'Oro: Ronaldo (Real), Messi (Barcellona) e Griezmann (Atletico).

Per Buffon non si tratta di una prima volta. Il numero 1 della Juventus e della Nazionale torna nella Squadra dell'Anno Uefa dopo ben 9 anni di assenza mentre il suo 'esordio' avvenne nel lontano 2003 (quando i bianconeri persero la Champions League in finale contro il Milan). Bonucci, invece, diventa il terzo difensore della Juventus a entrare nella top 11 come Gianluca Zambrotta e Fabio Cannavaro nel 2006.