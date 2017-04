Tesi sulla Juventus, 110 e lode per Chiellini

Ai tanti successi sul campo come calciatore, Giorgio Chiellini aggiunge un traguardo molto importante nella sua vita: la laurea. Il difensore bianconero infatti ha completato gli studi presso la Scuola di Management ed Economia dell'Università degli studi di Torino ottenendo la laurea magistrale in Business administration con una tesi sulla Juventus che gli ha permesso di raggiungere il massimo dei voti, 110 e lode.

"Fino alla fine. Questo motto mi accompagna tutti i giorni in campo. E mi ha sostenuto in questi anni passati sui libri. Sono orgoglioso di questa laurea. Fiero di avercela fatta. Felice di aver raggiunto questo traguardo", ha scritto Chiellini su Facebook. Il difensore bianconero e della nazionale ha presentato una tesi dal titolo "Il modello di business della Juventus Football Club in un benchmark internazionale": con lui il professor Pietro Paolo Biancone come relatore, il professor Alberto Gallarati come correlatore interno e il dottor Stefano Bertola, Head of Juventus Public Affairs, come correlatore esterno.