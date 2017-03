Dopo la radiazione da ogni incarico all'interno del mondo del calcio italiano, Luciano Moggi riceve il Tapiro d'Oro direttamente dalle mani dello storico inviato di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli. L'ex direttore generale dela Juventus, intercettato all'aeroporto di Linate, commenta così la decisione del Consiglio di Stato: "Rimango male. Dì a Ficarra e Picone che non è una radiazione definitiva, ma è uno step per arrivare alla Commissione Europea".

Staffelli incalza poi Moggi: "Ha visto che la Juve vince ancora anche senza di lei? Non c’era bisogno di fare tutto quello che faceva". Ma l'ex diregente bianconero risponde: "Sì perché sono bravi e sono i più organizzati di tutti. Io non facevo niente, trovavo solo i giocatori buoni". Non poteva, infine, mancare una considerazione sul famoso episodio dell'arbitro Paparesta: "Il tribunale di Reggio Calabria ha sentenziato che l'arbitro non è stato chiuso nello spogliatoio e che il fatto non esiste. Non avevo le chiavi, le aveva il presidente - conclude scherzando -, altrimenti lo avrei fatto!".