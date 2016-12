Supercoppa italiana: Juventus-Milan in diretta. Live 

La Juventus per confermarsi padrona, il Milan per ritrovare il sorriso. La finale della Supercoppa italiana 2016, di scena in Qatar venerdì 23 dicembre alle 17.30 (ora italiana), mette di fronte le due squadre più blasonate della Serie A, ma in momenti storici ben diversi: la Vecchia Signora viaggia verso il suo sesto Scudetto consecutivo, forte di un dirigenza solida e di un progetto lungimirante, mentre i rossoneri, che aspettano il tanto atteso passaggio societario, vanno a caccia di un titolo che manca in bacheca ormai da oltre cinque anni, dal 6 agosto 2011, quando alzò al cielo proprio la sua sesta e ultima Supercoppa italiana grazie al successo sull’Inter.





Di lì in poi è stato un monopolio bianconero che, oltre ai cinque Tricolori e a due, si sono aggiudicati tre volte su quattro il trofeo diventando così, con sette trionfi, la squadra che lo ha portato a casa più spesso. La squadra di, tornata quest’anno ai vertici del campionato seppur con una rosa non eccezionale, vuol provare ilper riacciuffare la Vecchia Signora in vetta alla speciale classifica del numero di successi in Supercoppa. Proverà a bissare l’impresa già riuscita in campionato di mettere ko la corazzata di, che proprio aldi Doha, due anni fa, si arrese a sorpresa ai rigori contro il