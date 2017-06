Supercoppa Italiana 2017, Juventus-Lazio si giocherà il 13 agosto

Attraverso un comunicato, la Lega Serie A ha ufficializzato data e luogo della Supercoppa Italiana 2017 tra la Juventus e la Lazio. Si gioca il 13 agosto all'Olimpico. Ancora da decidere l'orario d'inizio della sfida. I biancocelesti arrivano a questa partita grazie alla finale di Coppa Italia disputatasi lo scorso 17 maggio, che ha visto vincere per 2-0 gli uomini di Allegri. Come impone il regolamento, se la vincitrice dello Scudetto e del trofeo Nazionale dovesse essere una sola squadra, come in questo caso, sarà la finalista della Coppa Italia a disputare la Supercoppa. Gli uomini di Inzaghi avranno quindi la possibilità di prendersi la rivincita e cercare il primo titolo che aprirà la stagione 2017/2018. La Juventus cerca l'ottavo trofeo in questa competizione, impresa mai riuscita a nessuna squadra. La Lazio, invece, alzerebbe il trofeo per la quarta volta nella sua storia.

Già note, invece, le date della Serie A e della Coppa Italia. Lo scudetto verrà assegnato il 20 maggio 2018, con le squadre che si presenteranno ai nastri di partenza il prossimo 20 agosto, una settimana dopo la Supercoppa. La Coppa Nazionale, invece, avrà inizio il 30 luglio, per poi concludersi il 9 maggio 2018.