In Spagna sono sicuri: Dybala vuole il Real Madrid

Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere lontano dalla Juventus. Secondo il quotidiano spagnolo Marca, infatti, sull'attaccante argentino è piombato il Real Madrid. Dopo aver detto di no alle lusinghe del Barcellona e di Messi, l'ex giocatore del Palermo sembra vedere di buon occhio un trasferimento alla corte di Zinedine Zidane. I bianconeri, però, preparano la contromossa. Beppe Marotta è infatti pronto ad offrire un ingaggio da top player a 7 milioni a stagione per convicere Dybala a restare a Torino, gli stessi soldi percepiti da Gonzalo Higuain.

Il Real Madrid è comunque piombato sul bomber argentino. L'allenatore Zidane ne apprezza il talento e la capacità di reggere alle pressioni. Florentino Perez è invece stato contattato da Arrigo Sacchi. L'ex direttore tecnico delle Merengues, consigliere del Presidente, ha indicato in Dybala il nuovo Messi. Parole che non possono aver lasciato indifferente il numero uno del Real: se a gennaio l'ipotesi dell'addio di Paulo dalla Juve appare come fantamercato, a gennaio potrebbe esserci un affondo importante del Madrid.