Antonella Fiordelisi è una 18enne spadista, fashion blogger e modella di Salerno ed è finita nel mirino di Gonzalo Higuain. La ragazza, nei giorni scorsi, ha cominciato a rivelare ai suoi follower sul social network Ask di essere in contatto via chat proprio col Pipita e, dopo continue richieste, ha mostrato un estratto della loro conversazione con tanto di foto. Ma non è finita qui perché la bella Antonella ha poi rincarato la dose con un post sibillino: "Higuain che su Instagram mi chiede la foto del c... che malato!".



Una frase che in poche ore ha fatto il giro del web scatenando reazioni a non finire. Per questo motivo la Fiordelisi ha cercato di gettare acqua sul fuoco precisando: "Con Higuain ci siamo sentiti un paio di volte sulla chat di Instagram, e la nostra è stata una conversazione scherzosa e goliardica. Non volevo sicuramente offenderlo, anche perché i malati sono altri e non sicuramente Higuain che con me si è comportato in modo educato e mai inopportuno. Mi scuso con lui, non era sicuramente mia intenzione offenderlo né creare inesistenti gossip: la mia è stata una semplice battuta. Da sportiva volevo aggiungere che ho imparato una lezione da questa esperienza: bisogna stare molto attenti alle parole che si usano sui social, spesso buttate lì in modo scherzoso e bonario". Capitolo chiuso? Lo scopriremo nelle prossime puntate.