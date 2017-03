Serie A: Juventus-Milan, probabili formazioni

Juventus e Milan si ritrovano di fronte per la quarta volta in questa stagione. Allo Stadium va in scena l'anticipo di lusso della 28esima giornata di Serie A. Il bilancio sorride fin qui ai rossoneri che si sono imposti nella gara d'andata in campionato a San Siro e nella finale di Supercoppa Italiana ai rigori a Doha. Il 25 gennaio scorso, però, i bianconeri eliminarono i ragazzi di Montella dai quarti di Coppa Italia vincendo 2-1 a Torino.

La Juventus è reduce in campionato dal pareggio sofferto di Udine. In conferenza stampa, Allegri ha sottolineato come la sua squadra non abbia giocato bene al Friuli ma sia riuscita comunque a strappare un punto fondamentale in ottica scudetto. Il margine sulla Roma è addirittura aumentato a 8 lunghezze e la strada verso il sesto titolo consecutivo è spianata. I bianconeri però non hanno alcuna intenzione di fare sconti ad un Milan reduce da 4 successi nelle ultime 5 uscite.

Montella si sono rilanciati in campionato: pur rimanendo in settima posizione sono riusciti a diminuire il gap dalle squadre che li precedono. In caso di successo a Torino i rossoneri farebbero un bel balzo in avanti e darebbero un segnale chiaro alle dirette rivali per un piazzamento in Europa League. Il Milan dovrà cercare inoltre di sfatare il tabù legato allo Juventus Stadium visto che, da quando il nuovo impianto è stato inagurato, non ha mai raccolto punti. L'ultima affermazione del Diavolo a Torino risale alla stagione dello Scudetto 2010-11, uno 0-1 firmato Gattuso con Allegri sulla panchina rossonera.



Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Pjanic, Khedira; Pjaca, Dybala, Mandzukic; Higuain. A disp.: Storari, Plizzari, Vangioni, Gomez, Mati Fernandez, Calabria, Poli, Pasalic, Locatelli, Honda, Ocampos, Lapadula. All.: Montella

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Montolivo, Bonaventura, Antonelli, Abate

Milan (4-3-3): Donnaruamma; De Sciglio, Paletta, Zapata, Romagnoli; Kucka, Sosa, Bertolacci; Suso, Bacca, Deulofeu. A disp.: Neto, Audero, Barzagli, Rugani, Lichtsteiner, Rincon, Marchisio, Asamoah, Lemina. All.: Allegri

Squalificato: Cuadrado

Indisponibili: Sturaro, Chiellini.