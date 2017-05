Serie A, Juventus: allarme in difesa in vista del Real

La difesa della Juventus non sembra più così impenetrabile. Contro la Roma la squadra di Massimiliano Allegri ha letteralmente staccato la spina, come evidenziato sia da Leonardo Bonucci che dallo stesso tecnico bianconero, incassando 3 gol che suonano come un campanello d'allarme in vista della finale di Champions League del 3 giugno a Cardiff contro il Real Madrid. Il 3-1 dell'Olimpico contro la Roma è un risultato ancora più preoccupante se letto alla luce delle due reti subite contro l'Atalanta e di quella incassata nel derby della Mole contro il Torino che portano a 6 i gol subiti nelle ultime tre giornate di campionato. La BBC, considerata da molti addetti ai lavori la miglior difesa del mondo, poi, non subiva gol per tre gare di fila in campionato da fine novembre (dalla 14esima alla 16esima giornata: 1-3 a Genova, 3-1 con l'Atalanta e 3-1 nel derby), ed era da settembre 2015 che la 'Vecchia Signora' non rimediava solo due punti in tre partite. Il vantaggio sulla Roma si è dimezzato, ma i 4 punti di margine a due giornate dalla fine restano comunque un bottino preziosissimo che non può e non deve essere dilapidato.





