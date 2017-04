Serie A: Hamsik risponde a Khedira, Napoli-Juve 1-1

Nel "Big Match" della 30esima giornata di Serie A, allo stadio San Paolo, Napoli e Juve si dividono la posta in palio: finisce 1-1. La Juve passa in apertura con un'invenzione di Khedira, poi, solo Napoli in campo. Al 60' arriva il pareggio di Hamsik, ma i bianconeri si chiudono bene e riescono a portare a casa un punto d'oro. Napoli che raggiunge quota 64 in classifica, ma perde due punti nella corsa al secondo posto: la Roma è ora distante 4 lunghezze. Bianconeri che salgono invece a 74, +6 sui giallorossi secondi in classifica.



Primo tempo che si gioca su ritmi altissimi: gli azzurri pressano a tutto campo e sembrano poter mettere in seria difficoltà i bianconeri. Al 7' però,rompe le maglie delcon un break ad alta velocità, chiude un triangolo in area con Pjanic e buca Rafael con un destro di prima intenzione. Juve in vantaggio,ammutolito. Gli azzurri riordinano le idee e prendono il controllo della sfera, imbastendo lunghe trame di gioco senza riuscire a tirare verso la porta. Qualche buona chance pered, ma entrambi i tentativi terminano fuori dallo specchio della porta.Secondo tempo che si riapre come si era chiuso il primo: Juve che difende con un 4-4-2 molto compatto ealla ricerca spasmodica del pareggio. Pari che arriva solo al 60', grazie ad una fantastica triangolazione traservizio del belga per l'inserimento dello sloveno, che apre il piatto e infilain uscita. Pochi minuti più tardi, un retropassaggio sciagurato diper poco non porta al 2-1 azzurro: sfortunatonell'occasione, che colpisce un palo da posizione impossibile dopo aver vinto un contrasto con il portiere bianconero. Nel finale, i ritmi si abbassano e la stanchezza prevale sulla lucidità dei giocatori in campo: finisce 1-1.