Schick, ora la Juventus è favorita sull'Inter

Patrik Schick è ad un passo dalla Juventus. Lo rivela 'Goal.com': il ceco classe '95 avrebbe scelto il bianconero per il suo futuro. Ad incidere sulla scelta dell'attaccante della Sampdoria sarebbero stati l'inevitabile appeal dei campioni d'Italia e l'influenza di una leggenda ceca come Pavel Nedved, intermediario della trattativa, e l'offerta della Juventus, pronta a tramutare i 25 milioni della clausola rescissoria in contropartite tecniche da offire a Ferrero. Tra queste, suggerisce 'Goal.com', ci sarebbe Betancur, arrivato in bianconero dal Boca Juniors.

Queste premesse, invece alla voglia del giocatore e del procuratore del ceco, Pavel Paska, avrebbero permesso alla Juventus di sorpassare l'Inter nella corsa all'attaccante blucerchiato, autore di 11 gol in questa stagione, spesso entrando da subentrato.I nerazzurri, però, cercheranno di rispondere all'assalto dei rivali per non vedersi soffiare uno dei migliori talenti emersi in questa stagione di Serie A. La Sampdoria, dall'altra parte, vorrebbe trattenere il giocatore, rinnovando il contratto e modificando la cifra relativa alla clausola rescissoria. La Juventus sarebbe risposta anche a lasciare il ceco un altro anno a Genova, ripetendo l'operazione con Caldara e l'Atalanta.