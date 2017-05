Bruno Peres non si nasconde, in barba alla sportività. Il brasiliano della Roma non la prende alla larga e, senza troppi giri di parole, si lascia andare ad un sincero: "Noi tifiamo affinché la Juventus non riesca a fare il Triplete, così siamo contenti". Dopo la conquista della Coppa Italia in finale contro la Lazio e la vittoria dello Stadium contro il Crotone, che ha chiuso i conti in ottica scudetto, la Juventus di Massimiliano Allegri è attesa dalla finale di Champions League contro il Real Madrid di Zinedine Zidane e Cristiano Ronaldo. In caso di successo al Millennium Stadium di Cardiff, la 'Vecchia Signora' eguaglierebbe l'incredibile traguardo dell'Inter di José Mourinho che nel 2010 completò uno storico Triplete: scudetto, Coppa Italia e Champions League.

A fare il tifo per la 'Vecchia Signora', però, non ci sarà ì il cuore giallorosso (nonché ex granata) Bruno Peres: "La Juventus è una bella squadra, ha fatto bene, sbagliando poco, quindi ha meritato di vincere - assicura il romanista -. Però noi tifiamo affinché non riescano a fare il Triplete, così siamo contenti". L'esterno, giusto per restare in tema di rivalità sportiva, ha commentato lo striscione che i tifosi della Lazio hanno esposto nella partita contro l'Inter all'Olimpico per rendere omaggio al 'nemico' di sempre Francesco Totti: "Anche se sono i nostri rivali, sanno che è un grande calciatore e un esempio per tutti, ha meritato tutto quello che ha avuto in carriera. Siamo contenti dello striscione, nessuno se lo aspettava però è stato bello prosegue il brasiliano -. Il futuro del capitano? Abbiamo ancora un'ultima partita che è importante vincere per noi, poi Francesco parlerà di tutto".