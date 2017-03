"Io alla Juventus? In questo momento sto guardando il calcio internazionale e sono sereno. Ho ancora molta voglia e quello che sarà, sarà". Reduce dalla fallimentare esperienza sulla panchina del Valencia, Cesare Prandelli è alle prese con una fase molto delicata della sua carriera ma non perde il suo proverbiale ottimismo e la voglia di combattere. E con Allegri dato in partenza destinazione Premier League, anche il nome dell'ex commissario tecnico della Nazionale azzurra circola ormai da tempo con una certa insistenza tra i possibili successori del tecnico livornese sulla panchina bianconera. Per Prandelli si tratterebbe di un ritorno a casa considerato che, da giocatore, ha indossato la maglia della Juve dal 1979 al 1985 vincendo - pur senza essere titolarissimo - tre scudetti, una Coppa Italia, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa europea.



, intervistato da Radio Crc, parla anche del momento del: "Ha una leggera flessione che è fisiologica e non di gioco o di determinazione - il pensiero del tecnico di Orzinuovi -. Una squadra non può correre a mille per un anno intero e se non ricordo male alla sosta Sarri disse che il Napoli avrebbe accusato in qualche partita, ma sono convinto che rivedremo una squadra brillante e lucida in questa seconda parte della stagione.ma non è matura perché non sa gestire. Chi gioca per offrire spettacolo difficilmente riesce a gestire il risultato perché è giovane".