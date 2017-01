Napoli-Juventus: Higuain atteso da un'enorme pernacchia

Il prossimo 2 aprile allo stadio San Paolo Gonzalo Higuain tornerà da avversario in un Napoli-Juventus che si prospetta caldissimo. Il Pipita, capocannoniere la passata stagione con la maglia partenopea, non ha lasciato un buon ricordo nel capoluogo campano dopo il suo clamoroso addio in estate con conseguente approdo in bianconero. L'argentino sarà sicuramente accolto da numerosi fischi ma anche da una rumorosa pernacchia generale.

Questa è infatti l'iniziativa, lanciata su Facebook, che nelle ultime ore sta facendo il giro del web: "Il 2 Aprile partecipa anche tu allo Stadio San Paolo di Napoli ad un Neapolitan Flash Mob con un grande Pernacchio alla Napoletana dedicato a Gonzalo Higuain, come spiega Eduardo De Filippo ne L'Oro di Napoli. Lasciate a casa ogni intento violento il popolo napoletano da popolo civile qual è risolve con la non violenza e in modo pacifico gli eventuali torti morali. Un grande singolo pernacchio sincronizzato da tutto lo stadio e poi ci si lascia tutto alle spalle, addio al rancore, anche perché la vita continua". Da sottolineare l'intento goliardico della proposta che invita ad evitare qualsiasi forma di violenza puntando tutto su una fragorosa pernacchia.