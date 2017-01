Napoli-Juventus: è duello per Orsolini

Il Milan ci aveva messo gli occhi prima di tutti ma ora sembra una corsa a due tra Juventus e Napoli per Riccardo Orsolini, talentuoso esterno classe 1997 dell'Ascoli. Il club di Aurelio De Laurentiis è piombato come un falco sul mancino che studia da Arjen Robben e ha messo sul piatto un'offerta da 9 milioni di euro, doppia rispetto ai 4,5 milioni che avevano avanzato Marotta e Paratici per portarlo a Torino.

Una proposta importante quella presentata dal Napoli per Orsolini anche se la Juventus punta sui buoni rapporti con l'Ascoli per spuntarla nella corsa al mancino che dovrebbe comunque restare ai marchigiani almeno fino a fine stagione. Ora tocca all'Ascoli decidere il futuro del 19enne esterno, se cederlo al miglior offerente, il Napoli, o se venderlo al club con cui ha i rapporti migliori, anche per il futuro.