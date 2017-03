Lotta Juve-Roma: Pjanic-Nainggolan inseparabili amici, cena a Montecarlo

Nonostante il burrascoso approdo in estate alla Juventus, Miralem Pjanic è rimasto molto legato all'ambiente della Roma. Il centrocampista bosniaco non perde l'occasione per andare a salutare i suoi ex compagni e ha consolidato la sua amicizia con Radja Nainggolan. Lo stesso belga, qualche mese fa, aveva dichiarato: "Gli voglio bene lo stesso, lo sento quasi ogni giorno". Oltre a sentirsi, però, i due giocatori riescono ancora a ritagliare del tempo per incontrarsi.

Sfruttando il giorno libero concesso da Max Allegri e da Luciano Spalletti Nainggolan e Pjanic hanno deciso di trascorrere una serata insieme nella splendida cornice di Montecarlo. In un noto ristorante del Principato, i due hanno cenato insieme a Claudia (moglie di Radja) e Josepha (compagna di Miralem dalla quale ha avuto un figlio). Le tensioni per la lotta scudetto tra Juve e Roma sono svanite per lasciare spazio al ricordo dei vecchi tempi prima del ritorno nelle rispettive squadre.