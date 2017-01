Juventus: ufficiale Rincon, costa 8 milioni

La Juventus ha il suo nuovo generale in mezzo al campo, Tomas Rincon! All'apertura del calciomercato invernale il club bianconero ufficializza l'acquisto del mediano venezuelano che arriva dal Genoa e che si stava già allenando da tre giorni a Vinovo agli ordini di Massimiliano Allegri. Perso Witsel, volato in Cina, Marotta e Paratici sono andati subito a prendere Rincon per 8 milioni di euro bruciando la concorrenza della Roma.





, questo il soprannome di, porta allagrinta, caparbietà e geometrie in mediana, doti che fanno del 28enne ex Amburgo un giocatore tra i migliori nel suo ruolo in serie A. Il giocatore ha firmato une laha sborsato, più, per acquistarlo subito adal. Questa la nota ufficiale dei bianconeri: " Juventus Football Club comunica di aver perfezionato l'accordo con la società Genoa per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rincon Hernandez Tomas Eduardo a fronte di un corrispettivo di € 8 milioni pagabili in tre esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di € 1 milione al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale".