Solo una contrattura, Dybala resta in Argentina

Nessuna lesione muscolare per Paulo Dybala, sospiro di sollievo per la Juventus. Secondo i media argentini infatti gli esami strumentali avrebbero evidenziato soltanto una contrattura per l'attaccante bianconero uscito nel match di domenica scorsa a Marassi contro la Sampdoria e così dovrebbe restare nel ritiro della nazionale e potrebbe recuperare per i match dell'Albiceleste contro Cile e Bolivia.

Dalle notizie che arrivano dal Sudamerica l'intenzione dello staff medico dell'Argentina è quello di monitorare attentamente le condizioni della "Joya" affinchè possa almeno andare in panchina contro il Cile e poi essere regolarmente a disposizione del ct Bauza per la gara di martedì prossima con la Bolivia. In caso contrario, visti anche i buoni rapporti con la Juventus, il giocatore rientrerà a Torino e potrà recuperare con calma in vista della doppia sfida col Napoli al San Paolo di campionato e Coppa Italia.