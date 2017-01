Prime parole da juventino per Tomas Rincon, il centrocampista venezuelano appena acquistato dalla società bianconera che lo ha prelevato dal Genoa: "Questo è un sogno che è diventato realtà - dice l'ex rossoblù come si legge sul sito ufficiale del club campione d'Italia in carica -. Ringrazio la Juventus per la fiducia nei miei confronti. E' stato tutto molto veloce, e quando ho sentito il nome di questo club non ho avuto dubbi perché qua si gioca per vincere e a me piace lavorare tutti i giorni per questo obiettivo".





L'impatto, a detta di Rincon, è stato molto positivo: ". Questi primi giorni, coi rientri dalle vacanze, sono stati caratterizzati da test e lavori personalizzati ma. Si sono messi tutti a disposizione per farmi ambientare, in più ci sono tanti sudamericani, oltre ache già conoscevo in quanto miei ex compagni al, quindi non sarà difficile adattarsi.Il numero 8 mi è sempre piaciuto: qui ovviamente è di Marchisio, quindi ho scelto il 28, che è la mia età attuale. E' vero che tra poco compirò gli anni, ma questo è un numero che mi piace e l'ho voluto per me".