Juventus: preso Szczesny, sarà il vice Buffon

La Juventus è al lavoro per pianificare il futuro e rafforzare una rosa che dovrà dare nuovamente l'assalto alla Champions League. Chiuso l'affare Schick con la Sampdoria e in attesa di prendere un esterno offensivo tra Keita, Bernardeschi e Douglas Costa, senza dimenticare inoltre il rinnovo di Allegri, i bianconeri hanno trovato il vice (e probabile post...) Buffon per la prossima stagione: Wojciech Szczesny.

Il 27enne polacco, in prestito alla Roma nelle ultime due stagioni, è rientrato all'Arsenal ma non resterà a Londra visto che la Juventus ha l'accordo per portarlo a Torino: 14 milioni di euro più 2 di bonus ai Gunners per il cartellino, contratto di 4 anni a 4 milioni a stagione, a salire fino a 4,5 milioni il quarto anno, per il giocatore che prenderà il posto del brasiliano Neto come vice di Buffon. I bianconeri hanno bruciato il Napoli che consideravano Szczesny il profilo ideale per sostituire Reina, vicino all'addio: in azzurro potrebbe a questo punto andare proprio Neto.