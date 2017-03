Juventus: ginocchio ko, stagione finita per Pjaca

Per la seconda volta in questa stagione Marko Pjaca si fa male con la nazionale: il guaio è che stavolta l'esterno ex Dinamo Zagabria, in campo nel 3-0 della Croazia all'Estonia in amichevole, si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e dovrà stare fermo per almeo 6 mesi. Un brutto colpo per il ragazzo e anche per i bianconeri che perdono una pedina importante nel rush finale di stagione.

"Dopo gli esami medici c'è la conferma del grave problema al ginocchio di cui soffre Pjaca. Il suo legamento crociato è danneggiato e sarà necessaria un'operazione che lo renderà indisponibile per diversi mesi", la nota ufficiale della federcalcio croata. Pjaca, che già ad ottobre si era infortunato al perone con la nazionale, ha ricevuto tantissimi messaggi di solidarietà, tra cui quello del suo allenatore Massimiliano Allegri: "Questo incidente di percorso non fermerà la tua carriera".

Magra consolazione per la Juventus sarà l'indennizzo che riceverà dalla Fifa: secondo i calcoli che tengono conto dello stipendio del calciatore e delle previsioni sui giorni in cui starà fuori, la società bianconera dovrebbe ricevere circa 900mila euro se Pjaca resterà, come pare, ai box per almeno sei mesi.