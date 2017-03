"Il tweet del Napoli? Lo lasciamo commentare agli altri, è stata una bella partita e basta". Con queste parole, rilasciate al microfono di Jtv, il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici torna sulla burrascosa semifinale d'andata di Coppa Italia, vinta 3-1 dai bianconeri, che ha avuto una coda di polemiche dovute all'arbitraggio di Valeri. Al Napoli, in particolare, non sono andati giù la concessione del rigore per il contatto Reina-Cuadrado e la mancata concessione, pochi secondi prima, di un penalty ad Albiol per il contatto con Pjanic.

Paratici ha poca voglia di parlare degli episodi ma puntualizza: "Stiamo parlando di niente. Anche a noi sono successe situazioni a sfavore, succedono. A volte hai decisioni a favore, a volte contro. Gli arbitri non possono non sbagliare, a Monaco siamo usciti dalla Champions con decisioni contrarie, le abbiamo prese e abbiamo ricominciato. Si va avanti, non c'è altro modo di fare".