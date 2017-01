Nuovo logo, la Juventus guarda al futuro

Il passato è alle spalle, compresa la sconfitta del Franchi contro la Fiorentina: la Juventus è già proiettata nel futuro e lo sottolinea con la presentazione del nuovo logo della società in occasione di una serata di gala a Milano al Museo della Scienza e della Tecnologia. "Il nuovo logo definisce un senso di appartenenza e uno stile che permette di comunicare il nostro modo di essere", ha detto Andrea Agnelli.

Il, nella serata chiamata, ha aggiunto: "Siamo qui per presentare quello che sarà il futuro della Juventus nei prossimi anni. Per crescere dobbiamo continuare a vincere ed evolvere il nostro linguaggio per raggiungere nuovi target". Al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano c'è stata una parata di stelle per festeggiare questodella: oltre a Massimilianoe ai giocatori con le rispettive compagne, c'erano il tre volte premio Oscar Giorgio, lo chef Carlo, l'attore e regista Michele, il dj, le showgirl Martina, Federicae Federica, e il team principal dellaMaurizio