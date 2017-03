Il verdetto dell'urna di Nyon è stato, almeno sulla carta, crudele per la Juventus che ai quarti di finale dovrà vedersela col Barcellona, reduce dalla storica remuntada europea con il Paris Saint Germain. A pochi minuti dal sorteggio Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di Premium Sport parlando di rispetto ma non di paura nei confronti del club catalano: "Questa partita arriva al momento giusto - dice - la squadra è in continua crescita. Il ritorno al Camp Nou? Non importa dove giochi, saranno difficili entrambe le sfide, l'importante è essere al top. Rispettiamo il Barcellona, ma senza che di mezzo si metta la paura".

Direttamente da Nyon, il vicepresidente della Juve continua la sua analisi: "Non so se sarà una vendetta della finale 2015. Sicuramente è una sfida affascinante. Sarà molto bello, non dobbiamo guardare il passato ma il presente: siamo forti, possiamo affrontarli a viso aperto e poi che vinca il migliore. La squadra è sicuramente cresciuta. Credo che in queste sfide non conti dove si giochi all'andata o al ritorno, saranno partite difficili".