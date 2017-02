Juventus, mistero Pjanic: sull'armadietto ha una foto con Spalletti

Mai tweet fu più galeotto. Una foto, apparentemente innocente di Cuadrado e Khedira che posano sorridenti nello spogliatoio della Juventus, e pubblicata dal colombiano sui propri profili social, ha scatenato una bufera sul web. "Colpa" di quello che si vede alle spalle dei due, ovvero una foto risalente alla scorsa stagione e appesa all'armadietto di Pjanic nella quale il centrocampista bosniaco, all'epoca ancora alla Roma, reagisce quasi infastidito a un abbraccio del suo ex allenatore Luciano Spalletti.



Accortosi quasi subito della svista, Cuadrado ha cercato di rimediare oscurando la foto ma quando ormai era troppo tardi: in rete era già partita la corsa sfrenata all'interpretazione dello scatto incriminato. Secondo alcuni Pjanic ha appeso all'armadietto la foto del suo ex tecnico per non dimenticare quella frase con cui, la scorsa estate, Spalletti lo liquidò al momento del suo trasferimento alla Juventus ("anche i magazzinieri di Trigoria sono meglio di lui").



Altri invece ritengono che quello del centrocampista bosniaco sia un omaggio al mister perché, proprio grazie ai suoi insegnamenti, ha raggiunto la definitiva maturazione per approdare in un club così prestigioso come quello bianconero. Solo Pjanic, se mai un giorno ne avrà voglia, potrà risolvere questo piccolo mistero. Di seguito il tweet di Cuadrado da cui è partito tutto.







— Juan Cuadrado (@Cuadrado) 21 febbraio 2017

Domani torna la #UCL 🤙🏼👍🏾 #forzajuve