"Il nuovo filmato che fa infuriare l'Inter? Sono imbarazzato nel rispondere: non immaginavo che dopo una bella partita ci si potesse ancora dilungare andando ad analizzare episodi che non sono esistiti. Dico, da uomo di calcio, che in Italia dovremmo allenare giocatori, allenatori e dirigenti a una cultura della sconfitta che nel nostro paese non esiste. In Italia esiste la cultura della polemica nei confronti dell'arbitro". Queste le parole con cui l'amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, commenta il video - spuntato nelle scorse ore - relativo a un episodio di Juventus-Inter di domenica scorsa che sta facendo molto discutere: nel filmato si vede Chiellini che, dopo un fuorigioco fischiato a Perisic, batte un calcio di punizione e passa inavvertitamente il pallone a Icardi che, a quel punto, si ritrova tutto solo davanti a Buffon. Rizzoli, però, ferma il gioco e fa ribattere la punizione alla Juve. Da qui le perplessità dei tifosi dell'Inter che sui social si stanno scatenando.