Nel giorno della presentazione ufficiale di Tomas Rincon - rinforzo di gennaio prelevato dal Genoa - l'amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta, tranquillizza i tifosi bianconeri sul futuro di Paulo Dybala: "L'interesse del Real Madrid? Sono solo voci, con lui abbiamo un ottimo rapporto, firmò per cinque anni e siamo in fase di rinnovo. Nessun problema di rapporti tesi, anzi è un motivo d'orgoglio per lui vestire una delle maglie più prestigiose al mondo".





Marotta, poi, spegne sul nascere le polemiche sul trasferimento diall', visto da alcuni come una sconfitta dellasul mercato: ", è un profilo non funzionale alla nostra politica. A centrocampo abbiamo giocatori importanti comeche sono suoi coetanei.".