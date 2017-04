"L'impresa della Juventus è possibilissima". Questo il pensiero di Mark Iuliano che, intervistato nel corso della trasmissione 4-2-2 in live streaming sul sito di Sportmediaset, si prepara con un certo ottimismo a vivere la sfida d'andata di Champions League che vedrà i bianconeri sfidare il Barcellona allo Stadium. "Il modo in cui gioca il Barcellona, che non si risparmia in fase offensiva, si presta agli accorgimenti tattici dei bianconeri - dice l'ex difensore -. Soprattutto fuori casa, perché in casa, invece, l’ampiezza del campo aiuta maggiormente i blaugrana. Una buona parte della qualificazione la Juve se la gioca domani, ma anche sul ritorno sono fiducioso: la Juventus non è il Paris Saint Germain, è consapevole della propria forza e sa che può giocarsela alla pari".



A dare carica asono le ultime prestazioni die compagni: "Anche dal punto di vista fisico, secondo me stanno pure meglio degli spagnoli – prosegue -. Penso che lapartirà molto aggressiva, corta: Allegri ha una squadra che vuole imporsi, non credo che lasceranno l’iniziativa al, sarebbe deleterio., con la Juventus che cercherà di schiacciare gli spagnoli e costringerli a sbagliare. Questa Juve è diversa negli uomini da quella che ha perso la finale due anni fa, ma più consapevole della propria forza.".