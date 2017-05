Juventus, Mandzukic rinnova fino al 2020

Dopo il rinnovo di Dybala e il riscatto di Cuadrado con contratto fino al 2020, arriva un'altra importantissima operazione per la Juventus: Mario Mandzukic, infatti, ha prolungato il suo contratto con i campioni d'Italia per un'ulteriore stagione. Il croato, infatti, ha deciso di estendere di un altro anno il suo rapporto con i bianconeri, che sarebbe comunque scaduto solamente nel 2019. Un segnale importante, da parte della Juventus, decisa a blindare tutti i principali protagonisti di un'annata, quella in corso, straordinaria.

Uno dei punti fermi è stato certamente Mandzukic. Non una stagione esaltante dal punto di vista dei numeri: in 48 presenze, sono stati solo 10 i gol, di cui 7 in campionato, uno in Coppa Italia e 2 in Champions League, uno di questi nella semifinale di ritorno contro il Monaco allo Juventus Stadium. Ma ciò che ha reso fondamentale il suo contributo alla causa bianconera è stato il suo cambio di posizione. Da attaccante centrale, l'ex Atletico Madrid è stato spostato a sinistra nel 4-2-3-1 ideato da Massimiliano Allegri, che gli ha chiesto maggiore sacrificio e presenza costante su tutta la fascia. Da qui, la trasformazione di un giocatore ora più altruista e vicino al concetto di calciatore totale: Mario Mandzukic è ovunque, in mezzo al campo, ed è pronto a farlo per altri tre anni. Sempre in bianconero.