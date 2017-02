Juventus: Lichtsteiner prolunga fino al 2018

Stephan Lichsteiner e la Juventus non si separeranno a giugno: il club bianconero ha infatti ufficializzato il rinnovo di contratto fino al 2018 (con opzione per un'ulteriore stagione) del terzino elvetico che era in scadenza. "La Juventus e Stephan Lichtsteiner ancora insieme! L'esterno svizzero ha firmato il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2018", fa sapere la società del presidente Agnelli sul proprio sito ufficiale.

Lichsteiner, arrivato nell'estate 2011 e autore del primo gol all'apertura dello Juventus Stadium, ha rinsaldato il rapporto col club e lo spogliatoio, e con i problemi fisici di Dani Alves si è rimpossessato della fascia destra, sua fin dal suo arrivo in bianconero. Una conferma importante a dispetto dei tanti rumors che dalla scorsa estate lo hanno avvicinato anche a Barcellona e Inter. "Una storia che continua. Insieme", ribadisce la Juventus su Lichsteiner, autore di 15 gol e 19 assist da quando è sbarcato a Torino.